Fer terug bij Feyenoord tegen FC Utrecht

De middenvelder bleef in de midweekse bekerwedstrijd tegen SC Cambuur aan de kant. Fer zag dat Feyenoord met Renato Tapia op zijn plek in Leeuwarden een benauwde zege boekte en zo de achtste finales haalde (1-2).

Trainer Dick Advocaat heeft zijn elftal verder ongewijzigd gelaten. Nicolai Jørgensen, de spits die zo worstelt met zijn vorm, verschijnt om 14.30 uur ook weer aan de aftrap in De Galgenwaard.

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökcü, Fer; Berghuis, Jørgensen, Sinisterra.

Bij FC Utrecht start Issah Abass in de basis. De Ghanese aanvaller mocht één keer eerder beginnen, in augustus tijdens het duel met Feyenoord in De Kuip (1-1). Abass opende toen de score voor Utrecht, dat in de eredivisie één punt meer heeft dan de Rotterdammers. Feyenoord is onder trainer Dick Advocaat nog ongeslagen in competitieverband. Met Advocaat op de bank pakten de ploeg veertien punten uit zes duels.

Opstelling Utrecht: Paes; Klaiber, Janssen, Hoogma, Van der Maarel; Van Overeem, Maher, Gustafson, Van de Streek; Kerk, Abass.