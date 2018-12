Speciale oproep als tegengeluid racisme

Sala, van jongs af aan al fan van de Nerazurri, wond zich woensdag verschrikkelijk op over de oerwoudgeluiden van de Inter-aanhang aan het adres van Napoli-speler Kalidou Koulibaly. „Ik zou graag willen zien dat in de volgende wedstrijd tegen Empoli Kwadwo Asamoah de aanvoerdersband draagt bij Inter.”

Bekijk ook: Apengeluiden maken Ancelotti woest

Lorenzo Insigne van Napoli kopt, rechts Kwadwo Asamoah van Inter Ⓒ AFP

Bekijk ook: Venijn zit in staart bij Inter

Koulibaly was woensdag negentig minuten lang het doelwit van racistische leuzen. Meerdere malen gaven hij en zijn teamgenoten aan dat ze op deze manier niet verder wilden spelen, maar de scheidsrechter greep niet in. In de slotfase moest Koulibaly met twee keer geel naar de kant vanwege een overtreding en een cynisch applausje.

Bekijk ook: Gemengde gevoelens Koulibaly na racisme

Ook Cristiano Ronaldo walgde van het racisme aan het adres van de Napoli-verdediger. „In de voetbalwereld draait het om respect. Ik zeg nee tegen racisme, beledigingen en discriminatie”, zo liet de vedettee van Juventus weten op Instagram, waar hij ook een foto van zichzelf in duel met Koulibaly plaatste.