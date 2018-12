Dode bij rellen rond Inter-Napoli

Het duel tussen Inter en Napoli gaat de boeken in als een treurige wedstrijd. Ⓒ AFP

Bij rellen rond het duel uit de Serie A tussen Internazionale en Napoli is een 35-jarige man om het leven gekomen nadat hij was aangereden door een busje met fans van Napoli. Voor de autoriteiten is het nog niet duidelijk of er sprake is geweest van opzet.