Brard keert terug bij Feyenoord

„Ik heb er ontzettend veel zin in om weer aan de slag te gaan op de Academy”, aldus Brard, die de onlangs aan de kant geschoven Richard Grootscholten opvolgt.

„Doordat ik er nog veel mensen ken en Feyenoord en zeker de jeugdopleiding altijd ben blijven volgen, weet ik dat ik kom te werken met een uitstekende combinatie van ervaren trainers, oud-spelers en vakinhoudelijke specialisten. Met hen en met mijn kennis en ervaring gaan we er alles aan doen om de komende jaren nog meer spelers klaar te stomen voor Feyenoord 1.”

Technisch directeur Martin van Geel is blij dat Brard na een buitenlands avontuur weer terugkeert. „Stan liet eerder al zien zeer goed in staat te zijn met visie een koers uit te zetten en een geweldig team te smeden van trainers met verschillende achtergronden en een groep van specialisten. Veel van deze vakmensen ziet hij straks terug op Varkenoord. Bovendien heeft hij sindsdien veel extra ervaring en kennis opgedaan, dus ik heb groot vertrouwen in en kijk uit naar weer een succesvolle samenwerking.”

Voor iedereen binnen Feyenoord was Brard de topfavoriet na het mislukte avontuur met Grootscholten. Onder Brard wordt Nieuw-Varkenoord in gebruik genomen. Het nieuwe complex voor de jeugd, gelegen op een steenworpafstand van De Kuip, kostte in totaal 20 miljoen euro en is de grootste investering in de jeugd in de clubgeschiedenis.

Onder Brard werd de Feyenoord Academy vier keer op een rij uitgeroepen tot de beste jeugdopleiding van Nederland, Tonny Vilhena, Jordy Clasie, Georgino Wijnaldum, Stefan de Vrij en Bruno Martens Indi zijn de belangrijkste talenten die doorbraken.

Ook de komende jaren richt Feyenoord de focus weer op de jeugdopleiding. Er wordt met de zeer waarschijnlijke komst van het nieuwe stadion voorrang gegeven aan een veilig en gezond beleid.

