Nederlands cryptobedrijf koopt Spaanse club

Elche speelt op het tweede niveau. Voorwaarde voor de overname was een bankgarantie van 4,3 miljoen euro.

„De koop van Elche CF, een prachtige voetbalclub die onze visie naar een cryptocurrency-toekomst deelt en bereid is dit actief uit te dragen naar zijn achterban, is fantastisch nieuws”, laat Cem Kumlar, oprichter van Libereum, op de website van zijn bedrijf weten. De Spaanse club zwijgt voorlopig over de overname.

Libereum is de uitgever van de cryptomunt Liber. Het bedrijf denkt door in het voetbal te stappen een grote vraag te creëren naar cryptogeld voor een breed publiek. Doel is binnen drie jaar met Elche terug te keren in La Liga, de hoogste klasse in het Spaanse voetbal.

„Hiervoor zijn financiële injecties nodig. En daar komt onze digitale munt om de hoek kijken. We willen de token geleidelijk onderdeel laten worden van het financiële beleid in en rond de club”, aldus Kumlar, die onder anderen oud-voetballer Kiki Musampa in dienst heeft.