Klaasen schakelt hulp in: ’Mentaal te zwak’

„Ik erger me snel aan dingen en tegenstanders weten dat. In 2019 moet ik mentaal sterker worden. Ik ben het een beetje zat dat ik op deze manier wedstrijden verlies. Een sponsor van mij heeft al een gesprek met een sportpsycholoog geregeld”, aldus de Nederlandse darter bij RTL7.

Klaasen verloor in Alexandra Palace van Keegan Brown, nadat hij na een sterke start helemaal wegzakte. Dat kwam vooral door het vertragende spel van zijn Engelse tegenstander. „Mentaal was ik te ze zwak. Ik liet me afleiden en het lukte niet om het om te draaien.”

Keegan Brown viert zijn zege op Jelle Klaasen. Ⓒ PDC

Klaasen wil zich in de toekomst kunnen afsluiten van dergelijke randzaken. Hij ziet het niet zitten om zijn tegenstanders met gelijke munt terug te betalen. „Nee, dat is niets voor mij. Als je niet zo bent, is het lastig om dat te veranderen. Je moet een killer zijn, maar ik ben vaak te lief. Ik wil anderen niet irriteren en ben altijd bezig om niemand te storen. Terwijl zij mij juist wel proberen te verstoren.”

De Drentse darter Ron Meulenkamp opperde donderdag om vervelende acties van spelers in de toekomst te bestraffen met gele en rode kaarten, net zoals in het voetbal.