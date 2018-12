Bayern-speler sloopt auto van kwart miljoen euro

De aanvaller van Bayern München reed in de vroege ochtend van 23 december op een snelweg nabij München, toen het bij het verlaten van een zone waar maximaal 80 kilometer per uur mag worden gereden, mis ging.

Op het moment dat Coman het gaspedaal flink intrapte, slipten de achterbanden van de McLaren Sportwagen 720S Coupe weg op het natte wegdek. De wagen knalde vervolgens tegen de vangrail aan.

Pas 150 meter later kwam de McLaren op de middelste rijbaan tot stilstand. Na medisch onderzoek was de 22-jarige Fransman in staat om per taxi huiswaarts te keren.

Coman kwam dit seizoen vanwege een enkelbandblessure nog niet vaak in actie. In negen duels maakte hij twee goals, waaronder eentje in het Champions League-duel met Ajax in de Johan Cruijff ArenA (3-3).