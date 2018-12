Analyse: dubbeltje op kant valt goed bij Ajax

Ajax-trainer Erik ten Hag. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

AMSTERDAM - Het was maandenlang een dubbeltje op zijn kant of Erik ten Hag zou slagen bij Ajax of – waar het tot en met PSV-uit naar uit zag – de zoveelste niet echte Ajax-trainer zou worden die met pek en veren de ArenA werd uitgejaagd. De daarvoor zo rechtlijnige coach wijzigde net op tijd zijn koers, imponeerde met het bereiken van de knock-outfase van de Champions League en is nog op drie fronten actief. Door zijn eigenwijsheid staat Ajax nog altijd twee punten achter PSV, maar de titelrace ligt open en met deze selectie is de kans levensgroot dat de kampioensschaal wordt bemachtigd. De schaal die eigenlijk moét worden bemachtigd.