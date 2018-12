Ajax-talent wordt ’Superboer’

De Superboeren leggen de defensieve middenvelder van het belofteteam van de Amsterdammers voor een half jaar vast, zo bevestigen bronnen rondom Ajax.

De Graafschap was ook in de markt om Kaj Sierhuis over te nemen, maar de spits koos voor FC Groningen. Bij het binnenhalen van Matusiwa, die vorig seizoen tegen Excelsior zijn debuut maakte, had de Eredivisie-club uit Doetinchem wel succes.

De Graafschap bezet op dit moment de laatste plaats in de Eredivisie. Trainer Henk de Jong zei na Ajax-De Graafschap (8-0) al op winterse versterkingen te hopen.