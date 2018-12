’Te ambitieuze’ Thomsen stopt bij handbalsters

„Eigenlijk is het omdat ik te ambitieus en doelgericht ben. Ik wil optimaliseren op alle fronten om grotere doelen te kunnen halen voor het team”, aldus Thomas in de verklaring.

„Ik ben erg verheugd geweest met mijn baan en trots op wat we samen hebben bereikt. Het is een eer wanneer andere mensen uit de handbalwereld zeggen dat ik er samen met het NHV voor heb gezorgd dat het team nu bij de top drie van de wereld hoort. Dat is een fijn gevoel.”

Technisch directeur Paul van Gestel erkent de lezing van Thomsen. „De ambities van Helle, die wij ook nastreven, overstijgen de mogelijkheden van het NHV. We bedanken Helle voor al haar werk, het bereiken van de top en het winnen van prachtige medailles. We wensen haar veel succes met haar nieuwe plannen in de toekomst.”

Nog geen twee weken geleden vertelde Van Gestel nog dat hij graag verder wilde met Thomsen. „De intentie is er om door te gaan en zij heeft ook die intentie uitgesproken. Maar we moeten nog met elkaar om de tafel, want we weten haar eisen nog niet”, zei hij na het EK.

Thomsen leidde de Nederlandse handbaldames recentelijk nog naar brons op het EK in Frankrijk. In 2017 werd op het WK dezelfde kleur medaille veroverd. Tijdens het EK van 2016 greep Oranje zelfs zilver.