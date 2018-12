KNSB vindt bondscoach in Duitsland

Coopmans, die twintig jaar in dienst was van de Duitse bond DESG, wordt de opvolger van de naar Canada vertrokken Geert Kuiper. Namens de KNSB was technisch directeur Remy de Wit sinds 1 juli 2018 op zoek naar een geschikte kandidaat. Voor de functie waren aanvankelijke grote namen uit het schaatsen in beeld. Rintje Ritsma, Bart Veldkamp, Gianni Romme en Jeroen Straathof vielen echter stuk voor stuk af.

De benoeming van Coopmans, een onbekende in het Nederlandse schaatsen, kwam uiteindelijk in luttele dagen tot stand. Op donderdag 13 december 2018 informeerde De Wit telefonisch of Coopmans belangstelling had voor de functie. Twee dagen later zaten beide partijen rond de tafel en werden de besprekingen afgerond.

,,Ik kan me de verbazing bij de mensen voorstellen dat we voor Jan Coopmans hebben gekozen’’, zei De Wit. ,,Zijn naam zal niet bij iedereen op het puntje van de tong hebben gelegen. Hij prijkte echter vanaf het eerste moment op de lijst met kandidaten.’’

De Wit noemt Coopmans ‘de juiste man op de juiste plaats.’ In zijn optiek voldoet de in het Limburgse Baarlo woonachtige coach aan alle criteria. ,,Hij is een verbinder een man met veel kennis van zaken. Hij verstaat de kunst om tussen schaatsers en coaches in te staan. Hij is voor ons de man die van de teamnummers een structureel succes kan maken.’’

De eerste taak van Coopmans is het tot op het bot verdeelde Nederlandse schaatsen in rustig vaarwater te leiden. De kersverse bondscoach heeft zich ten doel gesteld eerst met alle partijen om de tafel te zitten om de diepgewortelde problematiek in beeld te brengen.

Vrijdag, zaterdag en zondag zal hij tijdens de NK afstanden in Heerenveen op de tribune zitten. Volgende week start hij met de eerste van een reeks gesprekken. Op basis van zijn bevindingen zal hij komen tot een plan van aanpak die al in februari 2019 de eerste vruchten moet afwerpen. ,,Tijdens de WK afstanden in Inzell moeten we laten zien waar we in de toekomst voor staan.’’

Coopmans werkte nooit in Nederland. In 1992 liep hij stage bij de Duitse schaatsbond DESG, de federatie waar hij sinds 1998 voltijds in dienst was. ,,Het werd tijd om naar huis te gaan.”

In Duitsland begon Coopmans zijn loopbaan als Landestrainer in Noordrijn-Westfalen. In 2001 werd hij benoemd tot bondscoach. Tijdens de Winterspelen van 2006 in Turijn was hij verantwoordelijk voor de ploegachtervolging bij de mannen. In Italië eindigden de Mannschaft als zevende en voorlaatste. Bij de vrouwen was er meer succes. Daniela Anschütz, Claudia Pechstein en Anni Friesinger pakten in de Oval Lingotto het goud.

De DESG trok na die Olympische Spelen van Turijn Bart Schouten aan als nieuwe bondscoach. Jan Coopmans werd zijn assistent. Van 2007 tot 2010 werkten ze samen in Berlijn met de Duitse allroundploeg.

Onder leiding van Coopmans moeten tijdens de Winterspelen van 2022 in Peking op de ploegachtervolging, massastart en teamsprint bij de mannen en vrouwen zes gouden medailles worden behaald. ,,Die ambitie mag gerust worden uitgesproken’’, zei Coopmans donderdag. ,,Met het potentieel dat Nederland heeft, is dat een realistisch doel.’’