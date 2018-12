WK darts: Van de Pas sterkste in foutenfestival

De Spanjaard had in Alexandra Palace tot nu toe voor de grootste verrassing op het WK gezorgd door in de vorige ronde de als derde geplaatste Peter Wright uit te schakelen.

Van de Pas begon uitstekend en schreef de eerste twee sets op zijn naam. Pas in de derde set moest Big Ben voor het eerst zijn eigen leg inleveren. De 1-0 achterstand bleek de inleiding voor het eerste setverlies van de 25-jarige Tilburger: 2-1. Van de Pas miste vier pijlen om de set te winnen

In de vierde set leek Van de Pas zich onmiddellijk te revancheren. Hij won de eerste twee legs, maar Alcinas sleepte de set alsnog in de wacht. Het feest kon weer helemaal opnieuw beginnen: 2-2.

Evenals in de eerste vier sets kwam Van de Pas in de vijfde met 2-1 voor. Dit keer maakte hij het bijzonder knap af. Met een 149-finish pakte de Nederlander de vijfde set: 3-2.

In de zesde set lukte het Van de Pas een 2-1 achterstand om te keren in setwinst. Hij wist Alcinas in de beslissende leg te breken. Zijn derde wedstrijdpijl was raak.

Van de Pas reageerde opgelucht na zijn moeizame winst: „Het was niet best, maar ik geef niet op”, liet hij in een eerste reactie weten voor de camera van RTL7.