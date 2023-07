Ruud Vormer gunt Gent-fan selfie, maar krijgt vervolgens bierdouche

Toen Vormer de spelersbus van Essevee opzocht, werd de Nederlander benaderd door een Gentse fan die om een foto vroeg.

De voormalige Gouden Schoen-winnaar in België stemde hiermee in en op het moment dat hij wilde poseren, gooide de bewuste fan een bekertje bier in het gezicht van Vormer, waarna hij het op een lopen zette. Vormer ging hierop even - verbaal - verhaal halen bij de man, maar andere Gentse fans kwamen tussenbeide en konden de rust herstellen.

Bron: Het Nieuwsblad