Van Gerwen overtuigend naar finale eerste speeldag Premier League of Darts

Van den Bergh en Van Gerwen troffen elkaar ook op het WK. In de halve finale werd het toen 6-0 voor voor de Vlijmenaar. Ook nu was de start van Van Gerwen uitstekend, al lag dat vooral aan Van den Bergh die het naliet om zijn eigen leg te finishen. De daaropvolgende beurt brak de Belg echter terug.

Dat was voor Van Gerwen het teken om bij te schakelen. Hij gooide een paar uitstekende legs, terwijl zijn tegenstander enorm veel moeite had om de triples te vinden. Met een knappe 127-finish voorkwam Van den Bergh een dubbele break achterstand en hield hij zichzelf in de wedstrijd, maar uiteindelijk was Van Gerwen simpelweg te sterk in zijn eigen legs.

Kwartfinale

Het was de eerste ontmoeting tussen Van Gerwen en Smith sinds de finale van het WK een maand geleden. Dat was natuurlijk wel een compleet ander soort wedstrijd. Toen ging het om een best-of-13-sets, nu om een best-of-11-legs.

Nadat beiden hun eerste leg behielden, leek Van Gerwen bij zijn tweede in de problemen te komen. Smith verzuimde het echter af te maken, waarna de Nederlander een 112-finish afleverde. Even later brak Van Gerwen Smith wel en deze voorsprong gaf hij niet meer weg, waardoor hij uitstekend begonnen is aan het toernooi.

Eerder op de avond had Dimitri Van den Bergh al zijn eerste wedstrijd gewonnnen. Hij was met 6-2 te sterk voor Jonny Clayton. De Belg is in de halve finale de tegenstander van Van Gerwen.