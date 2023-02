Van Gerwen verliest finale eerste speeldag Premier League of Darts

Van Gerwen begon voortvarend aan de finale en wist Dobey direct te breaken. In de leg erop liep het echter totaal niet. Dobey gooide ook geen hoge gemiddelden, maar maakte het wel af met de zogenaamde big fish (170-finish) en dus kan Van Gerwen weer van vooraf aan beginnen.

Zowel Van Gerwen als Dobey leek de gevolgen van de derde partij op een avond wel te voelen, want de gemiddelden van beiden waren niet heel hoog. Uiteindelijk werd het 5-5 en moest Van Gerwen Dobey zien te breaken in de beslissende leg om de zege te pakken. Op het juiste moment toverde hij een 180 tevoorschijn. Dobey zijn antwoord mocht er wezen, want na zijn big fish eerder in de wedstrijd trok het de eerste speelronde via een 160-finish naar zich toe.

Na afloop relativeerde Van Gerwen ondanks zijn frustratie zijn nederlaag bij Viaplay. „De Premier League, je gaat wedstrijden winnen, je gaat wedstrijden verliezen. Dat hoort er nou eenmaal bij. Deze moet je op je kin nemen en door. Er komen nog heel veel weken, teveel weken.”

Toch was hij ook kritisch. „Ik begon goed in de finale, maar vervolgens was het verval te groot. Het was een lange avond, dat weten we allemaal, maar dit mag mij niet gebeuren. Ik heb geen excuus, ik had de wedstrijd eruit moeten slepen. Dat is niet gelukt. Volgende week moet het echt beter.”

Halve finale

Van den Bergh en Van Gerwen troffen elkaar ook op het WK. In de halve finale werd het toen 6-0 voor voor de Vlijmenaar. Ook nu was de start van Van Gerwen uitstekend, al lag dat vooral aan Van den Bergh die het naliet om zijn eigen leg te finishen. De daaropvolgende beurt brak de Belg echter terug.

Dat was voor Van Gerwen het teken om bij te schakelen. Hij gooide een paar uitstekende legs, terwijl zijn tegenstander enorm veel moeite had om de triples te vinden. Met een knappe 127-finish voorkwam Van den Bergh een dubbele break achterstand en hield hij zichzelf in de wedstrijd, maar uiteindelijk was Van Gerwen simpelweg te sterk in zijn eigen legs.

Kwartfinale

Het was de eerste ontmoeting tussen Van Gerwen en Smith sinds de finale van het WK een maand geleden. Dat was natuurlijk wel een compleet ander soort wedstrijd. Toen ging het om een best-of-13-sets, nu om een best-of-11-legs.

Nadat beiden hun eerste leg behielden, leek Van Gerwen bij zijn tweede in de problemen te komen. Smith verzuimde het echter af te maken, waarna de Nederlander een 112-finish afleverde. Even later brak Van Gerwen Smith wel en deze voorsprong gaf hij niet meer weg, waardoor hij uitstekend begonnen is aan het toernooi.