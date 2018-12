WK darts: Anderson langs randje afgrond

Anderson kwam terug van een achterstand van 2-0 en 3-2. Dobey, in de vorige ronde verantwoordelijk voor de uitschakeling van Vincent van der Voort, gooide misschien wel de beste wedstrijd van zijn leven. De Engelsman moest zich in de zevende en beslissende set toch gewonnen geven.

De wedstrijd was van een hoog niveau. Dobey wierp maar liefst 15 keer 180. Anderson liet dertien keer de maximale score noteren. De tweevoudig wereldkampioen is de hoop van de Schotten op het WK in Londen. Peter Wright, als derde geplaatst, werd al in de tweede ronde uitgeschakeld.