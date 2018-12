Van Gerwen overtuigend bij laatste acht

De favoriet voor de wereldtitel, die overtuigend speelde, ontdeed zich met 4-1 in sets van Adrian Lewis die dit toernooi nog geen set had verloren. In de tweede set had Mighty Mike het even moeilijk met de Engelsman. De Brabander had een vijfde leg nodig om de set naar zich toe te trekken: 2-0.

De derde set leek een makkelijke prooi voor Van Gerwen te worden. De nummer één van de wereld wist Lewis in de eerste leg meteen te breken. Maar met een tiendarter in de beslissende vijfde leg wist The Jackpot de set toch naar zich toe te trekken: 2-1. Van Gerwen miste overigens vijf pijlen voor winst in de derde set.

Opeens was het weer een wedstrijd. Na een 2-1 achterstand in de vierde set, herstelde Van Gerwen zich fantastisch en bracht de stand op 3-1 in sets. De vijfde set draaide weer uit op een vijfde leg en ook die wist Mighty Mike naar zich toe te trekken en zo won hij de clash der tweevoudig wereldkampioenen. Dat deed Van Gerwen met een indrukwekkend gemiddelde van 108 (tegenover 101 van Lewis).

Van Gerwen stuit in de kwartfinale op de winnaar van het Engelse onderonsje tussen James Wade en Ryan Joyce, die elkaar vrijdag treffen.

