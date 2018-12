Schulting superster na superstunt

Suzanne Schulting schreeuwt het uit nadat ze goud heeft gewonnen op de 1000 meter shorttrack in Pyeongchang. Ⓒ FOTO AFP

HEERENVEEN - Logica bestaat niet in het leven van Suzanne Schulting. Ze groeide uit tot de surprise van Pyeongchang door na een moeizame start de eerste Nederlandse olympisch kampioene shorttrack ooit te worden. De pas 21-jarige Schulting heeft daarmee op jonge leeftijd al het summum bereikt, maar de honger is allesbehalve gestild. Speciaal voor De Telegraaf vertelt ze haar verhaal over het volstrekt onverwachte goud dat in één klap haar leven veranderde.