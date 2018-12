Van Gerwen: ’Ik moet gewoon doorknallen zo’

„Met mijn vorm is niets aan de hand, ik moet gewoon doorknallen zo. Ik ga gewoon genieten van deze wedstrijd”, aldus van Gerwen voor de camera van RTL7.

Van Gerwen liet Lewis vrij kansloos in de achtste finales: 4-1. De als eerste geplaatste Brabander leek op weg naar een snelle zege, totdat hij bij een voorsprong van 2-0 vijf pijlen miste voor winst van de derde set.

„In het begin moest ik even warm lopen, maar daarna kwam ik goed los. Ik maakte weinig fouten. Het enige wat ik me kan verwijten is dat ik slordig was in de derde set. Maar daarna zie je meteen dat ik sterk genoeg ben om terug te knokken. Ik denk dat het heel verzorgd was vandaag, ik denk dat ik hiermee verder kan.”