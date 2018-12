Schulting: ’Sjinkie Knegt de broer die ik nooit heb gehad’

„Toen ik Sjinkie Knegt zag, kwamen er emoties. Hij was helemaal vanaf de tribune naar me toe gekomen. Ik wist dat hij het zelf heel moeilijk had, omdat hij dat goud natuurlijk ook graag wilde. Ik had het hem ook gegund, dus deed het me erg veel dat hij mij speciaal kwam feliciteren. We kunnen elkaar uitschelden, maar delen ook veel met elkaar. Ik heb twee geweldige zussen, maar Sjinkie beschouw ik eigenlijk als de broer die ik nooit heb gehad.”

Druk

Haar ’broer’ Knegt is voorlopig uitgeschakeld door een blessure, waar Schulting in de wereldbekers iedereen op een hoop rijdt. Ze won onder meer op alle drie 1000 meters goud. „Na die olympische titel leg je de druk bij jezelf neer. Dan wil ik laten zien dat ik een waardig olympisch kampioene ben.”

