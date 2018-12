PEC Zwolle presenteert Jaap Stam als nieuwe trainer

Daarmee keert Stam terug op de plek waar hij in 2009 zijn trainerscarrière begon, eerst als interim-trainer met Claus Boekweg, later als assistent van Art Langeler. Stam startte zijn carrière als speler eveneens in Zwolle. In het seizoen 1992/1993 speelde ’de Rots uit Kampen’ 32 competitieduels in de Eerste Divisie voor de club, waarin hij een keertje scoorde.

Na dat seizoen vertrok Stam naar Cambuur Leeuwarden, waarna hij ook nog uitkwam voor Willem II, PSV, Manchester United, Lazio Roma, AC Milan en Ajax. In Amsterdam beëindigde hij in het najaar van 2007 op 35-jarige leeftijd zijn spelersloopbaan. De robuuste verdediger was een vaste waarde voor Oranje op het WK van 1998 en de EK’s van 2000 en 2004. Tijdens het EK in 1996 maakte Stam ook al deel uit van de Oranje-selectie, maar op dat toernooi kwam hij geen minuut in actie.

Jaap Stam tijdens zijn periode als speler in Zwolle. Ⓒ Hollandse Hoogte

Nadat Stam zijn trainerscarrière in Zwolle was gestart als assistent, vertrok hij naar Ajax. Daar was hij individueel trainer en had hij Jong Ajax onder zijn hoede. In de zomer van 2016 begon Stam bij het Engelse Reading, waarmee hij bijna promoveerde. In het beslissende duel met Huddersfield Town om promotie verloor Stam met zijn ploeg op Wembley na strafschoppen. Het daaropvolgende seizoen verliep een stuk slechter, in maart 2018 werd hij ontslagen toen Reading op een teleurstellende 20e plaats in het Championship stond.

Versterkingen

De 67-voudig international zal zich vanaf 3 januari met PEC voorbereiden op de tweede seizoenshelft in het Spaanse Mijas, met een ploeg die de komende maand versterkingen tegemoet kan zien.

