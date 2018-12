’Dat ik de nieuwe schaatsbondscoach ben, verbaast mij niet’

Is dit nu wat wordt bedoeld met de uitdrukking: een konijn uit de hoge hoed toveren?

„Uit de eerste reacties om me heen maak ik op dat mijn benoeming blijkbaar als een behoorlijke verrassing komt. Het klinkt misschien arrogant, maar mij verbaasde het eerlijk gezegd niet dat Remy de Wit (technisch directeur van de KNSB, red.) me op 13 december belde. Ik wist van mezelf dat ik ruimschoots aan de criteria voldeed die bij deze vacature horen. Ik wist na dat eerste telefoongesprek meteen al dat ik de persoon was die werd gezocht. Twee dagen later zaten we om de tafel en raakte alles in een stroomversnelling. Het enige dat nog moet gebeuren, is mijn contract bij de Duitse bond opzeggen. Dat zal overigens zonder pijn in het hart gebeuren. Ik ben doodmoe van het vechten tegen de bierkaai daar.”

Wat maakt Jan Coopmans tot de geschikte kandidaat voor deze functie?

„Ik heb, sinds ik in 1992 voor een stage in dienst trad bij de DESG, heel veel geleerd. En dan vooral van hetgeen níet goed gaat. Het Duitse schaatsen ligt volledig op zijn gat. Ik kijk er reikhalzend naar uit eindelijk in een professionele organisatie te werken, met een ander kaliber schaatsers dan ik gewend ben. Ik loer al jaren met een schuin oog naar het Nederlandse schaatsen. En nu is het dus zover. De aanhouder wint, zullen we maar zeggen.”

Wat zijn de ambities?

„Op 1 januari 2019 begint de route naar de Olympische Spelen van 2022 in Peking. Daar zal ik verantwoordelijk zijn voor de ploegachtervolging, massastart en teamsprint. Bij de mannen en vrouwen zijn in totaal zes medailles te verdienen. Dat moeten dus zes gouden plakken worden. Zo simpel is het.”

Voor minder doet u het niet?

„Als er één land is waar de bondscoach de lat zo hoog moet leggen, dan is het Nederland. We beschikken over zoveel talent dat ieder ander doel bijna een belediging zou zijn. Het is natuurlijk vreemd dat een land met zoveel potentie op deze onderdelen in het verleden niet veel meer heeft gewonnen. Er is te lang verondersteld dat de drie beste rijders of rijdsters automatisch ook het beste team vormen. Ik hoop daar een ommekeer in te kunnen aanbrengen.”

