Voormalig Arsenal-voorzitter Hill-Wood (82) overleden

Hij zwaaide 31 jaar lang de scepter bij de Londense club uit de Premier League, van juni 1982 tot juni 2013.

Wenger

Hill-Wood was verantwoordelijk voor de aanstelling van onder anderen de trainers George Graham en Arsène Wenger. Onder deze trainers behaalden de ’Gunners’ hun grootste successen, zoals landstitels en FA Cups.

Peter Hill-Wood was de zoon van Denis Hill-Wood, die ook jarenlang voorzitter was van Arsenal. Ook zijn grootvader Samuel was preses van de Londense club, die dit seizoen zijn honderdste achtereenvolgende jaar op het hoogste Engelse niveau beleeft. Arsenal speelt zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Liverpool.

