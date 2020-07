Honkbal in Japan: geen fans, wel cheerleaders

De Yomiuri Giants zijn zowat het Real Madrid van het Japanse honkbal. Door velen geliefd, door velen verguisd. Maar wel een instituut binnen een sport die in Japan enorm populair is. De competitie is intussen hervat, maar publiek wordt nog niet overal toegelaten.

Vooral in de hoofdstad Tokio zijn de regels nog streng. In andere delen van het land, Kobe bijvoorbeeld, wordt het publiek al wel met mondjesmaat toegelaten.

Bij de Giants lijkt het ze allemaal niet te deren. Ondanks de lege zitjes doen de cheerleaders gewoon hun ding, voor de televisiekijkers. De meisjes dansen de ziel uit hun lijf maar van enige respons is verrassend genoeg geen sprake.