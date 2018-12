Harde klap Van Barneveld op wereldranglijst

De wereldranglijst bij de PDC is opgemaakt uit het prijzengeld dat in de afgelopen twee jaar door de darters bij rankingtoernooien is verdiend. Van Barneveld haalde twee jaar geleden nog de halve finales bij het WK, maar vloog er dit jaar al in de tweede ronde uit. De Hagenees was in de partij tegen de onbekende Litouwer Darius Labanauskas geen schim van de topspeler die hij ooit was. Dat leidde in Alexandra Palace tot een trieste aftocht.

Normaal gesproken houdt de vrije val nog niet op bij plek 28. De kans is aanwezig dat na afloop van het WK nog enkele darters, onder wie Benito van de Pas, de 51-jarige Van Barneveld voorbijstreven. Voor Barney wordt het zeker geen makkelijk afscheidsjaar. De PDC-wereldkampioen van 2007 is, omdat hij buiten de top-16 staat, niet meer automatisch geplaatst voor de grote majors. Zo moet hij bijvoorbeeld voor de prestigieuze Premier League al hopen op een wildcard. Daarop is de kans waarschijnlijk groot, zeker gezien de populairiteit die is ontstaan rond de twee speeldagen (27 en 28 maart) in het Rotterdamse sportpaleis Ahoy.

Van Gerwen

Michael van Gerwen Ⓒ PDC

Van Gerwen blijft de nummer één van de wereld. Het gat met regerend wereldkampioen Rob Cross is in de tussentijd wel iets kleiner geworden, maar dat komt omdat Mighty Mike veel meer heeft te verdedigen. Daarbij is op de geschoonde lijst het verdiende prijzengeld van het WK 2017 weggehaald en dat is precies het jaar dat de 29-jarige Brabander zijn tweede wereldtitel veroverde.

Achter Van Gerwen duurt het lang voordat de volgende Nederlander wordt gevonden. En dat is dus niet meer Van Barneveld. Al scheelt dat overigens niet veel. Jelle Klaasen staat één plaats (27e) hoger. Ook hij beleefde overigens een dramatisch WK door al in de tweede ronde van het Britse talent Keegan Brown te verliezen. Jermaine Wattimena behoudt vooralsnog zijn 29e positie.

Overige Nederlanders

Benito van de Pas Ⓒ PDC

Benito van de Pas is de nummer 32 van de wereld, maar de 25-jarige Tilburger kan nog een sprongetje maken. Big Ben komt vanmiddag in de achtste finales in actie tegen Brendan Dolan. In het kwart van zijn schema is Van de Pas de hoogst genoteerde speler die is overgebleven. Daarmee ligt de weg naar de halve finales volledig open. Wel moet worden aangetekend dat de Nederlander zelf niet in grootse vorm steekt en tot op heden over geluk op het WK niet heeft te klagen. Zo overleefde hij in de tweede ronde tegen de Canadees Jim Long een wedstrijdpijl en was donderdagavond een mager gemiddelde van 85,61 voldoende om de Spaanse automonteur Toni Alcinas te elimineren.

Vincent van der Voort (35e), Jan Dekker (41e), Jeffrey de Zwaan (43e), Danny Noppert (45e) en Ron Meulenkamp (50e) behoren verder nog tot de top-50 beste spelers van de wereld.