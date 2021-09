Premium Het beste van De Telegraaf

Dinsdag wacht clash met Daniil Medvedev US Open-sensatie Botic van de Zandschulp nog topfit na meer dan 19 uur tennis

Door Willem Held & Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Botic van de Zandschulp is kwartfinalist in New York Ⓒ AP/HH

Botic van de Zandschulp is bezig om geschiedenis te schrijven in New York. Na zijn zege op Diego Schwartzman treft de 25-jarige Nederlandse in de kwartfinales van de US Open dinsdag een van de favorieten in Daniil Medvedev. Een hels karwei, maar vlak de nieuwste tennissensatie niet uit.