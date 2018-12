Tom Coronel optimistisch over nieuw WTCR-seizoen

De 46-jarige autocoureur die samen met zijn tweelingbroer Tim op 6 januari aanstaande aan de Dakar-rally gaat meedoen, vertelde op zijn skivakantie dat hij getest heeft met een Alfa Romeo „wat buitengewoon goed verlopen is. De snelheid zat er in.”

Meerdere opties

Dat wil niet zeggen dat hij in zijn vijftiende seizoen in het WTCC cq WTCR ook met dit Italiaanse merk gaat racen. Coronel zei meerdere opties te hebben. Nu ook zijn hoofdsponsor DHL hem weer zal ondersteunen, sprak hij optimistisch: „Ik ben er komend seizoen weer bij.”

De kans is daarmee aanwezig dat er op het circuit van Zandvoort twee Nederlandse coureurs in actie komen tijdens de WTCR-ronde op 18 en 19 mei. Nick Catsburg had zich immers al verzekerd van een contract met Hyundai.

Vier rijders per merk

Het WTCR heeft na overleg met de FIA bepaald dat er in 2019 maximaal vier rijders per merk mogen uitkomen. De topteams hebben daaraan al voldaan. Regerend kampioen Gabriele Tarquini heeft opnieuw de Hongaar Norbert Michelisz als teamgenoot en krijgt gezelschap van de Braziliaan Augusto Farfus en Catsburg, die beiden in de toerwagenklasse terugkeren. Het Zweedse Cyan Racing - dat de Volvo’s in het WTCC runde - gaat in de WTCR hetzelfde doen voor Volvo’s Chinese eigenaar Lynx & Co.

Met de komst van de Britse drievoudig WTCC-kampioen Andy Priaulx bestaat het team uit bijna alleen maar kampioenen. Ook de Franse topper Yvan Muller en Zweed Thed Björk gaan ervan deel uitmaken. Yann Ehrlacher, de getalenteerde neef van Muller, sluit zich bij hen aan.