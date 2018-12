Armstrong woedend over dopingzaak Jones: ’Het is meten met twee maten’

Het event UFC 232 werd oorspronkelijk gehouden in de Amerikaanse gokstad Las Vegas. Tijdens dat event zou oud-kampioen Jon ’Bones’ Jones zijn rentree maken na schorsingen wegens dopinggebruik. De Amerikaan zou clean zijn, maar er werd bij de controle wederom ’een a-typische substantie’ gevonden in het bloed van Jones, meldt de atletencommissie van Nevada - de staat waarin Las Vegas zich bevindt.

USADA

De commissie weigerde vervolgens om het event te oraniseren. De directie van de UFC besloot in samenspraak met Jeff Novitzky (vice-president Athlete Health and Performance van de UFC) het event per direct te verplaatsen naar Californië, waar de regels minder strikt zijn. USADA, het anti-dopingbureau van Amerika, keurde dit goed.

Joe Rogan, vaste presentator en commentator bij UFC-events, sprak tijdens een uitzending van zijn podcast The Joe Rogan Experience met Novitzky over de zaak Jones en de rol van USADA. „We hebben het contract met USADA verlengt en doen steeds meer dopingtesten”, zegt Novitzky.

Wat betreft de substantie die in het bloed van Jones is aangetroffen laat Novitzky zich minder kritisch uit. „Hij is de laatste zes maanden de meest geteste atleet. De doping die werd gevonden zat nog steeds in zijn bloed van een jaar geleden.”

Armstrong

De gemakzucht rondom Jones schiet oud-wielrenner Lance Armstrong in het verkeerde keelgat. De Amerikaan werd zelf volledig aan de schandpaal genageld nadat hij toegaf jaren lang doping te hebben gebruikt tijdens zijn wielercarriëre.

„Waarom meten met twee maten als het om Jones of andere atleten gaat? Ik denk dat ik het antwoord wel weet”, reageert Armstrong op de podcast van Rogan over Novitzky, met wie hij een verleden heeft toen Armstrong zelf van doping beschuldigd werd.

Zaterdag neemt Jon Jones het bij UFC 232 op tegen de Zweed Alexander Gustafsson. In 2013 stonden de twee al eerder tegenover elkaar, toen trok Jones na een vijf rondes durende veldslag aan het langste eind.