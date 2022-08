Wout Poels verlaat Vuelta na positieve coronatest

Premium Wielrennen

Zet wonderkind Remco Evenepoel rivalen in Vuelta verder op achterstand?

Zijn talent was twee jaar geleden door een horrorcrash in de Ronde van Lombardije bijna verloren gegaan. Remco Evenepoel ontsnapte na zijn val in een ravijn aan de dood. Nu, 22 jaar jong, leidt hij in de Ronde van Spanje, nadat hij zijn rivalen in de verregende en koude zesde rit naar Pico Jano aan ...