Stam: ’Een club met perspectief’

„PEC is zoals iedereen weet een oude club van mij. Ik heb er een goede tijd gehad als speler, al was het maar een jaar. Daarna ben ik natuurlijk teruggekeerd als trainer. Het is een club met perspectief. Het heeft een hele goede periode gehad en hopelijk kunnen we daar en vervolg aan geven”, zegt Stam na zijn officiële aanstelling.

Technisch directeur Gerard Nijkamp was verheugd Stam te hebben vastgelegd. „Er bleek vaan beide kanten een gevoel te zijn dat we met elkaar in gesprek konden gaan. Het bleek snel een match, waardoor we snel tot overeenstemming konden komen.”

Hij is blij dat er na het ontslag van John van ’t Schip snel konden doorgepakt. „Dit was een situatie waaarbij we niet te lang konden stilstaan bij het vorige. Op 3 januari begint de selectie en gaan we op trainingskamp naar Spanje. We zijn content dat Jaap als hoofdtrainer voor deze groep gaat staan.””

Said Bakkati, eerder assistent van Stam bij het Engelse Reading, wordt ook in Zwolle zijn assistent. De Australische assistent Michael Valkanis, die op voorspraak van Van ’t Schip naar PEC kwam, krijgt nu een functie binnen de jeugdopleiding.

