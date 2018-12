Ligtlee stopt per direct met baanwielrennen

De 24-jarige renster miste het plezier en de motivatie. „Ik miste de afgelopen tijd het plezier in wat ik deed en was steeds op zoek naar de noodzakelijke motivatie om er vol voor te gaan. Na lang wikken en wegen heb ik de knoop doorgehakt en ben ik eerlijk naar mezelf geweest en heb het besluit genomen om te stoppen met baanwielrennen.”

Ligtlee was vanaf haar entree in het baanwielrennen in 2011 meteen succesvol en grossierde in nationale en internationale titels. Haar specialiteiten waren de sprint, 500 meter tijdrit en de keirin. Op de Olympische Spelen in 2016 verraste ze door het goud te winnen op de keirin.