Brand sprint naar zege in Azencross

De Nederlandse veldrijdster was in de wedstrijd die deel uitmaakt van de DVV Trofee de snelste in de sprint van een kopgroep van vier.

Brand hield in Loenhout Sanne Cant achter zich. Vorig jaar waren de rollen nog omgedraaid en kwam Brand achter de Belgische wereldkampioene als tweede over de finish. Denise Betsema reed vrijdag lang op kop, maar moest uiteindelijk met de derde plaats genoegen nemen.

„Ik dacht ik maak er maar een lange sprint van. Dan heb ik de meeste kans om te winnen”, zei Brand tegen Sporza.

Bekijk ook: Brand beste in blubberrit van Namen

Bekijk ook: Verrassende Brand in Tabor