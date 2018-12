Ghana-ster blut: ’Wat je ziet is het enige wat ik heb’

Gyan maakte bij het WK in 2010 in Zuid-Afrika furore. Ghana bereikte als enige Afrikaanse land de kwartfinales, waar Uruguay stond te wachten. Bij een eindstand van 1-1 mocht Gyan aan het einde van de verlenging aanleggen voor een strafschop, omdat Luis Suarez kort daarvoor de bal met zijn hand uit het doel hield. Gyan miste de strafschop en uiteindelijk betekende dat het einde van de Ghanezen, ze verloren namelijk na penalty’s van Uruguay.

Miljoenencontract

Gyan trok terug naar Engeland, waar hij bij Sunderland AFC onder contract stond (toen nog actief in de Premier League). In 2012 kon Baby Jet het grote geld uit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) niet weerstaan. Hij tekende een miljoenencontract bij Al Ain FC.

Daar hield hij het in 2015 weer voor gezien. De 106-voudig international pakte zijn koffers en trok naar de Chinese Super League. Ook daar zag Gyan wekelijks een aardig bedrag op zijn rekening gestort worden: 250.000 euro.

Kayserispor

Inmiddels speelt de spits bij het Turkse Kayserispor, waar hij volgens eigen zeggen tot op de cent precies nog niks betaald heeft gekregen. In gesprek met MyNewsGh.com vroeg het medium aan Gyan of hij nog andere betaalrekeningen in zijn bezit had. Gyan antwoordde met nee en de nog leegstaande Turkse rekening is het enige vermogen dat hij in zijn bezit heeft. De miljoenen uit VAE en China lijken weg te zijn.

Blut

„Van top tot teen, van voor en van achter. Alles wat je hier zit is het enige geld dat ik heb”, zei Gyan die naar zijn kleding en juwelen wees die een totaalwaarde van ongeveer 665 euro hebben.

Asamoah Gyan, die poseert voor zijn gouden Rolls Royce, is naar eigen zeggen blut. Ⓒ Instagram Asamoah Gyan

Het Engelse The Sun meldt dat Gyan, volgens zijn familie, sinds augustus niet meer heeft gesproken met zijn vrouw en drie kinderen.