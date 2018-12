Van de Pas roemloos ten onder op WK darts

In de voorgaande rondes was het spel van Van de Pas al niet groots. Zo overleefde de 25-jarige Tilburger een wedstrijdpijl tegen de Canadees Jim Long en bleek een mager gemiddelde van 85,61 voldoende om met de Spaanse automonteur Toni Alcinas af te rekenen. Overigens lag zijn score met 86,62 tegen Long ook al niet hoog.

Van de Pas kon vrijdagmiddag tegen Dolan niet de volgende stap zetten. Opnieuw liepen de scores niet, maar ook de dubbels vielen niet snel genoeg. Daardoor bleef zijn gemiddelde opnieuw lange tijd rond de 85 punten per drie pijlen hangen en dat was ditmaal niet genoeg om te overleven. Er was na een 0-3 achterstand in sets nog wel een korte opleving, maar hij kon de druk op Dolan, de nummer 45 van de wereld, niet meer genoeg opvoeren. Het geluk was in Alexandra Palace niet meer aan zijn zijde.

Eindstation

Voor Van de Pas was de achtste finales zodoende voor de vierde maal het eindstation. Eerder verloor hij achtereenvolgens van Robert Thornton (2015), Michael Smith (2016) en Gary Anderson (2017). Twaalf maanden geleden ging hij in de eerste ronde tegen Steve West ten onder. Aan zijn plek bij de laatste zestien hield Van de Pas uiteindelijk 38.500 euro. Een groot verschil met de cheque van 110.000 euro die voor een halve finalist in het verschiet ligt.

In de kwartfinales moet Dolan het opnemen tegen Nathan Aspinall, die in de vierde ronde met 4-3 in sets (gemiddelde: 95,76 om 90,75) won van Devon Petersen. Daardoor staat er op zondag 30 december sowieso een ongeplaatste darter in de halve finales van het WK.

Van Gerwen

Michael van Gerwen is op het wereldkampioenschap in Londen nu nog de enig overgebleven Nederlander. De nummer één van de Order of Merit verschijnt zaterdagavond aan de oche voor zijn kwartfinale tegen de winnaar van de partij tussen James Wade en Ryan Joyce.

