Underdog Alexandrova wint finale Rosmalen van Sabalenka

De Wit-Russische Sabalenka en de Russische Alexandrova mogen, zo is wel bekend, niet deelnemen aan Wimbledon en maakten dus gretig gebruik van het toernooi in Rosmalen waar hun aanwezigheid wél gewenst was. Met een finaleplek op de Libema Open kregen beide speelsters een uitgelezen kans om hun grasseizoen van zilverwerk te voorzien.

Voor Ekaterina Alexandrova werd het een frustrerende finale Ⓒ ANP/HH

Sabalenka, nummer 6 van de WTA-ranking, pakte bij een 3-2 voorsprong in de openingsset de eerste break en kon leek van daaruit te kunnen profiteren van de wat gefrustreerd spelende Alexandrova. De Russische constateerde echter dat Sabalenka de eerstvolgende game wat slordig aanpakte en kon direct een break terug plaatsen. De eerste set werd daarmee direct een nagelbijter, want na ruim 3 kwartier tennissen ging Alexandrova met 5-6 aan de leiding. De nummer 30 op de mondiale ranglijst liet zich de setwinst vervolgens niet meer uit de handen glippen en serveerde netjes uit: 5-7.

Alexandrova leek daarmee helemaal los, want op die setwinst volgde direct ook een break in set twee. Bij Sabalenka was het geloof ondertussen wel weg. Ze ging steeds gefrustreerder en geforceerder spelen, en zag haar opponente ondertussen uitlopen naar een dubbele break. Al vlug werd het zelfs 0-5 en mocht de Russische uitserveren voor de toernooiwinst, waarmee voor Sabalena de grasfinale in Nederland een heuse lijdensweg werd: 0-6.