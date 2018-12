Nainggolan na disciplinaire schorsing terug bij Inter

Trainer Luciano Spalletti heeft de Belgische middenvelder opgenomen in zijn groep voor de uitwedstrijd zaterdag tegen Empoli.

Nainggolan (30) moest op tweede kerstdag voor straf op de tribune zitten in de thuiswedstrijd tegen Napoli, omdat hij herhaaldelijk te laat was gekomen op de training.

De clubleiding van Inter besloot Nainggolan zondag, een dag na de wedstrijd tegen Chievo Verona (1-1), disciplinair te schorsen. Zonder de zomeraankoop, voor 24 miljoen euro overgekomen van AS Roma, won Inter in blessuretijd met 1-0 van Napoli.

Dat duel in Milaan werd overschaduwd door rellen kort voor de aftrap, waarbij een dodelijk slachtoffer viel, en de manier waarop de Senegalese verdediger Kalidou Koulibaly van Napoli werd bejegend. De fans van Inter maakten apengeluiden als Koulibaly aan de bal was. De scheidsrechter weigerde daar echter actie tegen te ondernemen. Hij stuurde Koulibaly in de slotfase zelfs met twee keer geel van het veld.

