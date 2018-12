Van de Pas: ’De verbetering komt wel’

„Het gevoel was goed. Ik voelde me beter dan in andere wedstrijden. Ik liet wat kansjes liggen en hij gooide wel heel erg goed”, zegt Big Ben tegenover de camera’s van RTL 7 Darts.

De cijfers liegen er niet om. Met slechts één set lijkt het een flink oorwassing. Toch kijkt Van de Pas positief terug op zijn wedstrijd en het WK. „Ik kan hier mee verder. Het kan met deze pijlen alleen maar beter. Ik ben tevreden met mijn resultaten en ik voel me gewoon goed”, zegt Van de Pas, die het toernooi met opgeheven hoofd verlaat.

De Tilburger werpt meteen een blik op de toekomst. „De verbetering komt wel. Ik kijk nu al uit naar volgend jaar en om hier weer te staan, maar eerst even een maandje vakantie.”

Bekijk ook: Van de Pas roemloos ten onder op WK darts

Bekijk ook: Harde klap Van Barneveld op wereldranglijst