Mulder in supertijd snelste op 500 meter

De onttroonde titelhouder Dai Dai Ntab eindigde als tweede in 34,72. De regerende wereldkampioen Jan Smeekens reed de derde tijd (34,88).

De top drie van de uitslag verzekerde zich van een startbewijs op de 500 meter voor de WK afstanden in februari in Inzell. Na de 1000 meter, op zondag, is duidelijk naar wie de drie tickets voor de EK sprint komende maand in Collalbo gaan.