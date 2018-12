Van Bommel drukt stempel op PSV

Ⓒ Rene Bouwman

EINDHOVEN - 48 punten, 60 goals voor, 8 tegen. De cijfers in de Eredivisie zijn om je vingers bij af te likken. Mark van Bommel had zich in de eigen competitie geen betere start kunnen wensen als coach van PSV. Na de winter zijn door de uitschakeling in Champions League en KNVB-beker evenwel alle Eindhovense pijlen gericht op een mogelijk historische titelstrijd met Ajax. En kan ook Van Bommel zijn al voorzichtig opgebouwde naam als (toekomstig) toptrainer bevestigen.