UEFA en FIFPro veroordelen racisme fans Inter

De bonden doen dat vrijdag in een gezamenlijke verklaring.

De Senegalese verdediger Kalidou Koulibaly van Napoli werd geconfronteerd met apengeluiden als hij in balbezit was. De Italiaanse bond bestrafte Inter al door de komende twee thuiswedstrijden het stadion dicht te laten voor supporters.

De UEFA en FIFPro zeggen in de verklaring blij te zijn met het snelle handelen van de Italiaanse bond. „Maar we zijn erg bezorgd over deze onacceptabele uitingen van racisme. Ook wordt het driestappenprotocol tegen racisme niet nageleefd. De technische staf van Napoli had de scheidsrechter al meerdere keren gewezen op de racistische uitingen. De UEFA en FIFPro steunen de Italiaanse bond bij verdere maatregelen die worden genomen. We zijn allebei voor een beleid van ’zero-tolerance’.”