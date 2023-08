Herbeleef: Zó bereikte PSV via Rangers de groepsfase van de Champions League

PSV heeft zich na vijf jaar weer gekwalificeerd voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De Eindhovenaren waren in een uitverkocht Philips-stadion in de play-offs te sterk voor Rangers FC: 5-1. Die zege volstond ruim na de 2-2 van acht dagen eerder in Glasgow.

PSV viert de 2-0 van Ismael Saibari. Ⓒ ANP/HH