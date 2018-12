Sarri wil duidelijkheid over toekomst Hazard

De Belgische vedette van Chelsea ligt nog tot medio 2020 vast in Londen, maar hij wordt al maandenlang in verband gebracht met een mogelijke transfer naar Real Madrid.

,,We moeten dit probleem oplossen'', zei Sarri. ,,Als we aan de toekomst willen werken, moeten we hier duidelijkheid over krijgen. Het is tijd om daar een beslissing over te nemen. Maar ik ga daar niet over. Ik ben slechts de trainer, niet de voorzitter. Ik doe geen zaken op de transfermarkt.''

Hazard heeft voorlopig geen behoefte om met Chelsea te gaan praten over mogelijke verlenging van zijn contract. De 27-jarige Belg noemde het onlangs ,,een droom'' om ooit voor Real Madrid te spelen, maar hij sluit een tussentijdse overstap in de winter uit. Met tien doelpunten en negen assists is de aanvoerder van de 'Rode Duivels' dit seizoen weer van grote waarde voor Chelsea. Hazard speelt sinds 2012 voor de 'Blues', waarmee hij in 2015 en 2017 de landstitel veroverde.