James weken zonder hulp Rondo bij LA Lakers

De 32-jarige Amerikaan, die wordt gezien als een van de beste spelverdelers in de NBA, heeft een operatie aan een vinger van zijn rechterhand moeten ondergaan. Rondo blesseerde zijn ringvinger dinsdag tijdens het gewonnen duel met kampioen Golden State Warriors.

Een operatie bleek onvermijdelijk. Volgens LA Lakers kan Rondo over vier tot vijf weken weer spelen. De 'koning van de assist' kwam afgelopen zomer in het spoor van superster LeBron James naar Los Angeles. Samen moeten ze van de gevallen grootmacht weer een kampioenskandidaat maken. Met twintig zeges tegenover vijftien nederlagen staan de Lakers op de vijfde plaats in het westen.

Behalve Rondo zit ook James momenteel even aan de kant. Hij kampt met een lichte liesblessure, maar kan waarschijnlijk snel weer spelen.