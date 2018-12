Roest klopt Kramer en is kampioen 5.000 meter

De schaatser van Jumbo-Visma klopte in een rechtstreeks duel Sven Kramer, die derde werd en zich net als zijn teamgenoot plaatste voor de WK afstanden, begin februari in het Zuid-Duitse Inzell.

Roest zette in Thialf met een tijd van 6.09,36 een toernooirecord neer. Hij was ruim drie seconden sneller dan Jorrit Bergsma, die in 6.12,68 tweede werd. Kramer klokte een tijd van 6.13,82 en hield Douwe de Vries (6.16,69) achter zich.

Jorrit Bergsma Ⓒ ANP

Roest en Kramer kwamen tijdens het World Cup-kwalificatietoernooi in november ook al in een rechtstreeks duel tegen elkaar uit op de vijf kilometer. Ook toen won Roest. Hij snoepte Kramer destijds ook zijn baanrecord af. Met 6.08,98 was hij zeven tienden sneller dan de oude toptijd van zijn teamgenoot.

Twee weken terug in Thialf raakte Roest zijn record alweer kwijt. De 24-jarige Rus Danila Semerikov was met 6.08,96 een fractie sneller dan de 23-jarige Nederlander.

Sven Kramer Ⓒ ANP