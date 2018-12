Wüst zonder ’kindertjes’ naar titel

Haar geheim, zo lachte de rijdster van TalentNED na afloop van de schaatsmijl, zat ‘m in een moedig moment in de zomermaanden. Wüst nam met pijn in het hart afscheid van de schoenen waar ze sinds 2005 op reed. ,,Mijn kindertjes’’, noemde ze de wondersloffen waarop ze alle grote prijzen in haar leven greep. Ze sleutelde er meteen ook maar nieuwe ijzers onder. ,,Als je toch gaat veranderen, kun je het beter goed doen.’’

Ireen Wüst viert feest na het winnen van de 1500 meter. Ⓒ ANP

Het probleem van haar oude schoenen, die al een aantal malen waren versteld, zat hem in de kuip waarvan het carbon in de loop der jaren slapper was geworden. ,,Er zat geen stijfheid meer in. Het waren net pantoffeltjes geworden.’’

Het nieuwe materiaal, in combinatie met een andere trainingsaanpak onder haar nieuwe coach Peter Kolder, werpt zijn vruchten af. Wüst is op 32-jarige leeftijd niet langer de vrouw die het seizoen met horten en stoten start. Ze staat er plots vanaf het begin van het seizoen en tekent daarmee voor een trendbreuk. Twee weken eerder bracht ze tijdens de World Cup in Heerenveen het baanrecord op de mijl met één-honderdste seconde terug tot 1.53,30.

Nu bleef ze daar met 1.55,39 flink onder, al was de tijd ruim voldoende voor een startbewijs op de WK afstanden in Inzell. Dat ze in Heerenveen de zeventiende nationale titel uit haar loopbaan liet noteren, nummer acht op de metrische mijl, was een weetje van de dag dat ze ter kennisgeving aannam. ,,Het zal wel. Ik ben dit seizoen meer bezig met de wereldtitel op de 1500 meter, als jullie het niet erg vinden.’’

