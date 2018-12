Roest: ’Nog steeds speciaal om Sven te verslaan’

De 23-jarige schaatser uit Lekkerkerk was ook bij de NK afstanden zijn negen jaar oudere ploeggenoot de baas. Hij pakte met een tijd van 6.09,36 zijn eerste titel bij dit toernooi. Kramer, die tegen Roest reed in de laatste rit, moest ook nog achter Jorrit Bergsma (6.12,68) genoegen nemen met brons (6.13,82).

„Ik blijf het nog steeds speciaal vinden om Sven te verslaan”, liet Roest opgetogen weten. „We hebben er opnieuw een mooie strijd van gemaakt voor het publiek. Sven kwam in het tweede deel van de race plotseling hard onderdoor. Daarop moest ik wel reageren, anders was hij weggeweest. Gelukkig had ik de goede benen om zijn aanval te pareren en daarna een gat te slaan.”

Kramer was redelijk tevreden met zijn derde keer brons dit seizoen op zijn favoriete afstand.