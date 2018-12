Nederlander Redan lost Ronaldo af

Met 19 doelpunten loste de 17-jarige jeugdspeler van Chelsea Ronaldo af, die in 2017 liefst 27 goals maakte in de diverse UEFA-toernooien. Eerder was Ronaldo topscorer in 2013 en 2014.

Redan verruilde anderhalf jaar geleden Ajax voor Londen en wordt beschouwd als de nieuwe Patrick Kluivert. Afgelopen zomer werd hij Europees kampioen met Oranje onder 17 jaar in Engeland onder bondscoach Kees van Wonderen. In dat toernooi scoorde Redan zesmaal, in de EK-kwalificatie onder 19 jaar trof de jeugdinternational vijfmaal doel en de spits scoorde acht doelpunten voor Chelsea in de UEFA Youth League, in de volksmond de ’baby Champions League’ genoemd.

Achter Redan werd de Nederlandse Nikita Tromp tweede met 15 goal voor het nationale vrouwenteam onder 17 jaar. AS Roma- en Bosnië & Herzegovina-spits Edin Dzeko eindigde als derde.