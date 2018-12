Willem van Hanegem: Leven zonder zorgen

Willem van Hanegem Ⓒ Matty van Wijnbergen

Het jaar 2018 oogt als een keerpunt in het leven van Willem van Hanegem. Er werd bij hem prostaatkanker geconstateerd en later werd de 74-jarige voetballegende geteisterd door een dubbele longembolie. Gebeurtenissen waardoor je anders tegen veel gaat aankijken. Maar ook daarin is De Kromme anders dan anderen. In een monoloog vertelt hij zijn bijzondere verhaal, waarin vooral het DNA van de topsporter naar boven komt. Iemand die na een nederlaag snel de knop omzet en alweer bezig is met de volgende wedstrijd.