Ronald Mulder van flop naar top

De kinderen Len en Mees mogen de titel van vader Ronald Mulder natuurlijk mee vieren. Ⓒ FOTO ANP

HEERENVEEN - Het kan verkeren. Amper drie weken geleden, tijdens de World Cup in Polen, zette Ronald Mulder in de B-groep de achttiende neer op de 500 meter. Gisteren kroonde de 32-jarige sprinter zich op de kortste sprintafstand voor de tweede keer tot Nederlands kampioen. Misschien nog wel belangrijker: hij mag naar de WK afstanden in Inzell. En daar zag het enkele weken geleden allesbehalve naar uit.