Sensatie op WK darts: titelhouder Cross ligt eruit

Luke Humphries bleek vrijdagavond in de kwartfinales met 4-2 in sets te sterk. Cross nam tegen Cool Hand Luke nog wel een voorsprong van 2-0 in sets, maar raakte het initiatief daarna kwijt. Humphries ging steeds beter gooien en wist de regerend wereldkampioen te verslaan.

Met Cross vloog weer een geduchte concurrent van de Nederlandse favoriet Michael van Gerwen uit het toernooi.

De 28-jarige Cross verraste vorig jaar door op het WK als debutant de wereldtitel te pakken. Hij versloeg toen Van Gerwen in de halve finale en rekende in de eindstrijd ook af met de levende legende Phil Taylor.